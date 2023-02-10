Otomobil almak için gittiği Hatay´da enkazda kalan Onur toprağa verildi

Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´den, otomobil satın almak için gittiği Hatay'da depremde yıkılan otelin enkazında kalan Onur Yılmaz (20), memleketinde toprağa verildi.
Kahramanmaraş merkezli depreme, Hatay'da konakladığı otel odasında yakalanan, Gümüşhaneli Onur Yılmaz, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Depremden 1 gün önce ikinci el otomobil satın almak için Hatay'a gittiği öğrenilen Yılmaz için memleti Gümüşhane'de cenaze namazı kılındı. Onur Yılmaz, Kemaliye Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2023-02-10 17:51:30
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