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Depremde yaşadıkları korku dolu anları anlattılar: `Artık bittik´ dedim 

DHA

Depremde yaşadıkları korku dolu anları anlattılar: `Artık bittik´ dedim 


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta uykuda yakalandıkları depremde hasar gören evlerinden sağ kurtulan 6´sı çocuk, 13 depremzede, Gümüşhane´de yerleştirildikleri 5 yıldızlı otelde, yaşadıkları korku dolu günleri unutmaya çalışıyor. Deprem anlarını anlatan 2 çocuk annesi Asuman Çanga, "Oğlumu alıp, kızımın yanına koştum. Çocuklarımın ellerini tutup, kelimeişahadet getirdik. Son anımızı beklemeye başladık" dedi. Gülnaz Çanga da "Sarsıntı durmuyordu; ben 'artık bittik' dedim" ifadelerini kullandı. 
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki, 10 ili etkileyen iki depremin ardından, Doğu Karadeniz´de halk depremzedeler için seferber oldu. Evlerin yanı sıra oteller de deprem bölgelerinden tahliye edilen depremzedelere kapılarını açıyor.
Kahramanmaraş´ta uykuda yakalandıkları depremde hasar gören evlerinden sağ kurtulan 6´sı çocuk, 13 kişi, Gümüşhane´de yerleştirildikleri 5 yıldızlı otelde, yaşadıkları korku dolu günleri unutmaya çalışıyor.
Kahramanmaraş´ta depreme 9 katlı apartmanın 6´ncı katında yakalanan 2 çocuk annesi Asuman Çanga, "Yatak beni atınca uyandım ve depremi hissettim. Oğlumu alıp, kızımın yanına koştum. Çocuklarımın ellerini tutup, kelimeişahadet getirdik. Son anımızı, teslim olmayı beklemeye başladık. O anda sarsıntı durdu. Durunca komşularımız kapımızı çaldı. Bize destek oldular ve hep birlikte sokağa indik. Sokağa indiğimizde herkesin arabalara binip gittiğini gördük. Eşim yanımda olmadığı için kendimi çok yalnız hissettim. Bizim evlerimiz yıkılmadı ama o anda üzerime döküntüler geldi. Sağ olsun otel bize kapılarını bize aile sıcaklığını yaşattılar. Bunun için onlara minnettarım" dedi.
`HER ŞEY BURAYA KADARMIŞ´ DEDİM´
Hacı Bayram Veli Mahallesi´nde ağır hasar alan 4 katlı apartmandan çıkarak kendisini sokağa atan Gülnaz Çanga da, "Sarsıntının bizi yatakta atmasıyla uyandık. Çocuklarımı toplayıp yanıma aldım. Sarsıntı durmuyordu; ben artık bittik´ dedim. Çocuklarıma şehadet getirmelerini söyledim. İçimden `her şey buraya kadarmış´ dedim. Sarsıntı durduğu an çocuklarımı aldım ve dışarı çıktım. Her şey yerle bir oldu, elimizden bir şey gelmiyor. Düşündükçe bile çok kötü oluyorum. Sabaha kadar yağmurun altında bekledik. Sarsıntı devam ediyordu. O gece sabah olmadı. Orada kalanlar çok zor durumda. Kuzenlerim enkaz altında. Dayımın vefat haberini yeni aldım. Elimizden hiçbir şey gelmiyor.  Çocuklarımızın hayatını kurtarmak için çıktık" diye konuştu.
`KAPILARIMIZ SONUNA KADAR AÇIK´
Otel sahibi Zekai Araz, deprem anından itibaren bölgeye gıda desteği sağladığını belirterek, tüm depremzedelere otelinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi, "Allah düşmanımızın başına böyle bir şey vermesin. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Deprem medyana geldiği gün itibariyle temel ihtiyaçları araçlalar bölgeye gönderdik. Şimdi ise Gümüşhane´ye gelen depremzede vatandaşlarımızı otelimizde misafir ediyoruz. Kapılarımız sonuna kadar açık. Memleketimize gelen tüm depremzede vatandaşlarımızı ağırlamaktan onur duyarız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2023-02-11 10:30:11

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