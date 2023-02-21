Kahramanmaraş'ta depremi yaşayıp, Gümüşhane'de 4'üncü çocuklarını kucakladılar



Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde evleri hasar gören Adem-Fatma Kurt çifti, Gümüşhane'de yurda yerleştirildi. 9 aylık hamile Fatma Kurt ise burada Kenan adını verdikleri 4'üncü çocuklarını dünyaya getirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Dönüklü köyünde depremlere yakalanan Adem Kurt, 9 aylık hamile eşi Fatma Kurt ve 3 çocuğu ile evleri hasar gördüğü için Gümüşhane'de yurda yerleştirildi. Kentte sancıları başlayan Fatma Kurt, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurt, Kenan adını verdikleri 4'üncü çocuklarını dünyaya getirdi. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile eşi Sibel Taşbilek de Kurt ailesini ziyaret etti.

Fatma Kurt, çok mutlu olduğunu dile getirirken, Adem Kurt da "Maalesef Kahramanmaraş yıkıldı, gitti. Çocuğumuz Gümüşhane'de gözlerini açtı. Çok mutluyuz. Eşim kandil gecesi doğum yaptı. Bizim için farklı bir mucize oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2023-02-21 09:49:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.