Kahramanmaraş'ta depremi yaşayıp, Gümüşhane'de 4'üncü çocuklarını kucakladılar

Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde evleri hasar gören Adem-Fatma Kurt çifti, Gümüşhane'de yurda yerleştirildi. 9 aylık hamile Fatma Kurt ise burada Kenan adını verdikleri 4'üncü çocuklarını dünyaya getirdi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Dönüklü köyünde depremlere yakalanan Adem Kurt, 9 aylık hamile eşi Fatma Kurt ve 3 çocuğu ile evleri hasar gördüğü için Gümüşhane'de yurda yerleştirildi. Kentte sancıları başlayan Fatma Kurt, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurt, Kenan adını verdikleri 4'üncü çocuklarını dünyaya getirdi. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile eşi Sibel Taşbilek de Kurt ailesini ziyaret etti.
Fatma Kurt, çok mutlu olduğunu dile getirirken, Adem Kurt da "Maalesef Kahramanmaraş yıkıldı, gitti. Çocuğumuz Gümüşhane'de gözlerini açtı. Çok mutluyuz. Eşim kandil gecesi doğum yaptı. Bizim için farklı bir mucize oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2023-02-21 09:49:51
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