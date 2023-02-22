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Depremde can veren anne ve babası, Eylül'e siper olmuş

DHA

Depremde can veren anne ve babası, Eylül'e siper olmuş


Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'den Adıyaman'a giden itfaiye ekiplerinin 30 saat sonra enkazdan kurtardığı Eylül İklim Bali'nin (10) annebabasının, korumak için kızlarının üzerine kapandığı; bu sırada beton blokun altında kalıp, can verdikleri ortaya çıktı. Küçük kızı kurtaran ekipte yer alan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Eylül'ün üzerindekini yastık veya halı sandık meğer annesiymiş. Annesi, depremde Eylül'ün üstüne kapanıp, kurtarmak için çabalamış; baba da onlara siper olmuş" dedi.
Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gitti. Ekipler, Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi 1071 Sokak'taki 5 katlı binanın enkazından 30 saat sonra Eylül İklim Bali'yi sağ çıkardı, anne ve babasının ise cansız bedenlerine ulaştı. Tedavi görüp, taburcu edilen küçük kız, akrabasına teslim edildi. Ölen anne-babanın, korumak için kızlarının üzerine kapandığı, bu sırada beton blokun altında kalarak can verdikleri ortaya çıktı.
'YASTIK VEYA HALI SANDIK MEĞER ANNESİYMİŞ'
Eylül İklim Bali'yi kurtaran ekipte yer alan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Ses dinlediğimizde Eylül'ü duyduk. Eylül, 'Buradayım' diye bağırıyordu. Çalışmalarımıza başladık. Eylül'ün yüzüne zarar vermeyecek bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Enkazın ilk parçasını açtık, çocuğumuzun yüzünü gördük. Onun o gözlerinin parıltısını gördüğümüz zaman ekip olarak duygusal bir an yaşadık. Eylül'ün üzerindekini yastık veya halı sandık meğer annesiymiş. Annesi depremde Eylül'ün üstüne kapanıp, kurtarmak için çabalamış, baba da onlara siper olmuş. Anne ve babasının vefat ettiğini anlamaması için zarar görmemesi gerektiğini söyleyerek, Eylül'e yüzünü kapatacağımızı söyledik. İlk Eylül'ün annesini almak zorundaydık. Eylül'ün üzerinde olduğu için direkt onu aldık. Peşine babasını ona göstermeden Eylül'ü çıkardık" dedi.
'GİDERKEN AĞLADIK, DÖNERKEN AĞLADIK'
İtfaiye amiri Muhammet Aydın ise enkazda bulduğu kitap nedeniyle çok duygulandığını belirterek, "Kitabı enkazın altında çıkarırken buldum. 'Adıyaman'a Gelen De Ağlar Giden De Ağlar' adlı kitap. Bu kitabı, 3 vatandaşımızın cenazesini çıkardığımız enkazda bulduk. Kitap için müsaade istedik, manevi açıdan önem taşıyan küçük bir yerimiz var; oraya koyacağımızı söyledik. Göreve giden tüm arkadaşlarımızın imzasını kitaba koyduk. Bu kitap, bize çok duygulandırdı. Kitaptaki gibi biz de giderken ağladık, dönerken ağladık" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2023-02-22 09:42:15

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