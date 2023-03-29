Gümüşhane ve Bayburt'ta eğitime 'kar' engeli



Sinan UÇARMurat SÖYLEMEZ/ GÜMÜŞHANEBAYBURT, (DHA)GÜMÜŞHANE ve Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gümüşhane ve Bayburt'ta, kar ve olası buzlanma olaylarına karşı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği bildirildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada ise kent genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca, iki kentteki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı da kaydedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇARMurat SÖYLEMEZ

2023-03-29 23:39:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.