Zigana Dağı'nda kar güzelliği

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/GÜMÜŞHANE,(DHA)-GÜMÜŞHANE-Trabzon sınırında 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nda, kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklığının düşmesi ile Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı, beyaz örtü ile kaplandı. Çam ve ladin ağaçları ile kaplı bölgede, güzel görüntüler oluştu. Kar yağışı ile zirvede yer alan kayak tesislerinde de rezervasyonlar arttı.
'YILIN SON KARI, BİZE SÜRPRİZ OLDU'
Hafta sonu rezervasyonların yoğun olduğunu söyleyen turizmci Tevide Eroğlu, "Yılın son karı, bize büyük sürpriz oldu. Bu yıl istenilen kar gelmemişti. Kayakçılar aramaya başladı. Hafta sonu için rezervasyonlarımız var. Hafta sonu bizim için ve kayakseverler için çok güzel geçecek. Bölge zaten çok güzel. Burada çok güzel görüntüler oluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-03-30 13:25:38
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