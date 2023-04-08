Gümüşhane'de fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü takla attı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

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KAZA ANI KAMERADA

Gümüşhane'de, kireç fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı servis minibüsünün takla atması sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; minibüsün yoldan çıktığı, beraberindeki toz bulutuyla takla attığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR

2023-04-08 23:56:41



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