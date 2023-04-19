

Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE (DHA)- AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "7 düvel bir araya gelmiş, hedef Erdoğan'ı indirmek. Niye indiriyorsunuz? Çünkü Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya yapamadılar, karıştıramadılar, güçleri yetmedi. Ülkemiz için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gümüşhane'de, partisinin il başkanlığı önünde törenle karşılandı. Kentte esnaf ziyareti yapan Yıldırım, 2023 seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Ülkemiz ve coğrafyamız üzerinde oynanmaya çalışılan oyun çok açık; oyun bölücü terör örgütünü meşrulaştırmaktır. Türkiye'de eyaleti ve bölünmeyi gündeme getirmektir. Gümüşhane, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların bölünmesine rıza gösterir mi? O halde ne diyoruz? Ülkemiz için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 7 düvel bir araya gelmiş, hedef Erdoğan, Erdoğan'ı indirmek. Niye indiriyorsunuz? Çünkü, Türkiye'yi, Suriye yapamadılar, Irak yapamadılar, Libya yapamadılar, karıştıramadılar, güçleri yetmedi. Çünkü millet, dimdik durdu Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında. Millet, Cumhur İttifakı'nın arkasında dimdik durdu, 15 Temmuz'da Gümüşhane, alçaklara 'dur' dedi. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, ay yıldızlı al bayrağını eline alan meydanlara indi. FETÖ alçak örgütüne, katillerine hak ettiği cevabı verdi. Size yakışan da budur. Siz size yakışanı yaptınız. Darbelerle, dayatmalarla sonuç elde edemeyenlerin şimdi üçünü, beşini, altısını, bir de yedincisini bir araya getirerek emellerine ulaşmak istiyorlar" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK'

AK Parti döneminde Gümüşhane'ye yapılan yatırımları hatırlatan Yıldırım, "O dağları dize getirir, tünellerle deler geçeriz dedik ve yaptık. Zigana Dağı'nı görüyorsunuz değil mi? Söz verdik ve yaptık. 3 Mayıs'ta Trabzon'u Gümüşhane'ye komşu kapısı yapacak büyük Zigana Tüneli açılıyor. 2017'de bir kış günü yağmurlu bir havada temelini atmıştık. Avrupa'nın en uzun tüneli, daha uzunu yok. AK Parti yaparsa böylesini yapar. Biraz gecikmeli, 'Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'mız da eli kulağında, bitti bitiyor; hayırlı uğurlu olsun. Bir yandan Pekün Tüneli'yle Kelkit, bir yandan Kop Tüneli ile Erzurum, Kemankeş tüneliyle Araklı-Trabzon, Tersun Tüneli o da Şiran ve Suşehri istikametinde Amasya ve İstanbul'a kadar gidecek. Bunları kim yaptı? AK Parti yaptı ve bu kardeşinizin de imzası var. Hizmetlerin hepsi olur, dert etmeyin. 20 yıl önce buralarda bu tünellerin hiçbiri, şu yukarıdaki hastane, üniversite yoktu. 20 yıl sonra Türkiye, 100 yıllık kalkınmasını sizlerin sayesinde gerçekleştirdi. Bize Atatürk ve arkadaşları tarafından emanet edilen Cumhuriyet'in 100'üncü yılındayız ve bir yüzyıl geride kaldı. İkinci bir yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2023-04-19 17:35:17



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