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Gümüşhane'de AK Parti 1, MHP 1 milletvekili çıkardı

DHA

Gümüşhane'de AK Parti 1, MHP 1 milletvekili çıkardı


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti ve MHP 1´er milletvekilini Meclise gönderdi.
Seçmen sayısının 98 bin 70 olduğu Gümüşhane'de, 568 sandıkta oy kullanıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre; kullanılan oyların 79 bin 603'ü geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 37 bin 978, MHP 21 bin 127, İYİ Parti 14 bin 653 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Celalettin Köse (46), MHP'den Musa Küçük (51), milletvekili olarak seçildi.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CELALETTİN KÖSE
1977 yılında Gümüşhane'de doğdu. 1998 yılında İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimine başlayan Köse, mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Kentte 11 yıl avukatlık yapan Köse, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nca AK Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak atandı. Bu zamana kadar bu görevini sürdüren Köse, 2006-2008 yıllarında Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu'nda Genel Sekreter, 2011-2013 yılları arasında Gümüşhane Spor Kulübü Derneği'nde yöneticilik görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği'nin (HUDER) Gümüşhane Temsilciliği görevini de yürüten Köse, evli ve 3 çocuk babası
MHP MİLLETVEKİLİ MUSA KÜÇÜK
1972 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi. İstanbul'da eğitim hayatını tamamlayan Küçük, 20022007 yılları arasında MHP Kağıthane İlçe Teşkilatı'nda İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2011 yılları arasında MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevi yapan Küçük, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. İnşaat sektörü ile uğraşan Küçük, evli ve 3 çocuk babası. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2023-05-15 14:55:43

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