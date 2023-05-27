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AFAD´ın kedileri

DHA

AFAD´ın kedileri


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)AFET ve Acil Durum (AFAD) Gümüşhane İl Müdürlüğü´nün 5 yıl önceki inşaat sürecinde yüklenici firma ve işçiler tarafından beslenip, `Afad´ adı verilen kedi, binanın hizmete girmesiyle arama kurtarma personelince sahiplenildi. Beslenip sağlık durumları takip edilen `Afad´, 5 yavrusu ile kendilerine yeni yuva olan AFAD binasında görevlilerin maskotu oldu.
Kentte 2018 yılında yapımına başlanan AFAD Gümüşhane İl Müdürlüğü binasının inşaatı sırasında yüklenici firma ve işçiler şantiye alanında gelen tekir cinsi kediyi besleyerek, ihtiyaçlarını karşıladı. İnşaatın tamamlanmasıyla 'Afad' adı verilen kedi, AFAD il müdürlüğü görevlilerince sahiplenildi. AFAD binası; düzenli su ve mama verilerek sağlık durumları takip edilen `Afad´ ile 5 yavrusuna yuva oldu. Bina içinde gezinen kediler, görevlilerin maskotu haline geldi.
`AFAD´A VE YAVRULARINA ÖZENLE BAKIYORUZ´
AFAD Gümüşhane Kurtarma Teknisyeni Nurettin Aydoğdu, kedileri çok sevdiklerini söyleyerek "AFAD yeni binası yapıldığında müteahhit bu kediyi sahiplenmiş. Müteahhit yediği yemeği kediyle paylaştı. Şimdi biz paylaşıyoruz. Bina hizmete girdikten sonra kediye sahip çıktık. Çok akıllı bir hayvan. 'Afad' binamızda doğum yaptı ve 5 yavrusu oldu. Ona ve yavrularına özenle bakıyoruz. O çok akıllı, cana yakın ve sevildiğini biliyor. Binamızın maskotu, onları çok seviyoruz" dedi.
'AFAD' DEPOLARI FARELERDEN KORUYOR
AFAD İl Müdürlüğü depolarında yaşam malzemeleri olduğunu kaydeden Aydoğdu, "Depolarımızda yaşam malzemeleri ve çadırlar var. Fareler çadırlara zarar verebilir. Bu duruma karşı 'Afad' depolarımızı farelerden koruyor. Burada 5 tane yavrusuyla birlikte bizimle yaşıyor. Yavrular büyünce onlara bahçede güzel bir yuva yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2023-05-27 09:50:52

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