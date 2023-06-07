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Hayalini kurduğu okulda, öğrencilere spor sevgisini aşılıyor

DHA

Hayalini kurduğu okulda, öğrencilere spor sevgisini aşılıyor


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)GÜMÜŞHANE´de meslek lisesinde öğrenciyken okumayı hayal ettiği Gümüşhane Lisesi´nde Beden Eğitimi öğretmeni olan Cengiz Yılmaz (50), öğrencilerini spora yönlendiriyor. Öğrencilerine aşıladığı spor sevgisiyle birçok başarı elde eden Yılmaz, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için spor yapmaya teşvik ediyoruz" dedi.
Gümüşhane Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni olan Cengiz Yılmaz, ortaokuldan mezun olduğunda lise eğitimini Gümüşhane Lisesi´nde yapmak istedi. Yılmaz´ın bu istediğine karşılık babası, oğlunun kaydını Endüstri Meslek Lisesi makine bölümüne yaptırdı. Babasının ısrarıyla meslek lisesinde eğitim gören Yılmaz, üniversite eğitimini ise Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu´nda tamamladı. Mezuniyetinden sonra Trabzon´da 2 yıl görev yapan Yılmaz, 1998´de tayinini Gümüşhane Lisesi´ne aldı. Öğrencisi olmayı hayal ettiği okulda beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başlayan Yılmaz, 25 yıl sonra hedefine kavuştu. Öğrencilerini sportif faaliyetlere yönlendirip teşvik eden Yılmaz, kentteki ilk kız bowling takımının kurulmasına öncülük etti.
`GÖREVİMİ, HAYALİMDEKİ LİSEDE YAPIYORUM´
Öğrencilerine spor sevgisi aşılayan Yılmaz, "Farklı illere gidip mesleğimi sürdürebilirdim. Kendi çocuklarımıza sporu aşılamak için çaba gösteriyorum. Gümüşhane´de gençlere sporu sevdirmek, sporcu yetiştirmek amacıyla kaldık. Bu şekilde de devam ediyoruz. Okul sporları olarak voleybol, basketbol, hentbol, futbol, futsal, bovling, masa tenisi gibi hemen hemen bütün branşlarda sayısızca şampiyonluklar elde ettik. Geçen yıl bovling sporunda Türkiye ikinciliğimiz var. Gümüşhane sosyal olarak çok fazla gelişmiş bir kent değil. Çocuklarımızı zararlı ve kötü alışkanlıklardan korumak için spor yapmaya teşvik ediyoruz" dedi.
 `HOCAMIZ BİZE SPOR AŞKINI AŞILADI´
Lise öğrencisi Yağmur Akkoyunlu (18) da, öğretmenlerinin kendilerine rol model olduğunu belirterek, "Cengiz hocamız bana her konuda örnek oluyor, kendisini sporcu olarak örnek alıyorum. Hocamızla birlikte katıldığımız yarışmalardan birincilikler elde ettik. Ortaokulda okurken akademik başarılar elde etmek istiyordum. Mimarlık, diş hekimliği gibi sayısal bölümden kazanılacak meslekleri istiyordum. Özellikle 2 yıldır Cengiz hocamızla birlikte sporla iç içe olunca, sporun bana verdiği haz, heyecan ve yarışmalardaki yaşadığımız adrenalin duygusu beni çok etkiledi. Bu nedenle Beden Eğitim Öğretmeni olmak istiyorum" diye konuştu.
`HOCAMIZ YETENEKLERİ KEŞFEDİYOR´
11´inci sınıf öğrencisi Rüya Çubukçu ise (16), "Basketbol takımının kaptanıyım. Katıldığım yarışmalardan birincilikler alıyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Hedefimdeki üniversiteyi kazandığımda da spor takımlarına katılacağım. Veliler öğrencilerin hep akademik anlamda gelişmelerini istiyor ancak Cengiz hocamız yetenekleri keşfediyor ve yönlendiriyor" şeklinde konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenman görüntüleri
-Ödüller
-Konuşmalar
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2023-06-07 10:30:13

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