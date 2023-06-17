Üniversitede yabancı öğrencilerden renkli kültür şöleni



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE Üniversitesi´nde öğrenim gören 70 farklı ülkeden yabancı öğrenciler, düzenlenen kültür şöleni etkinliğinde, hünerlerini gösterdi, renkli elbiseleriyle, ülkelerinin yöresel yemeklerini sergiledi. Uluslararası öğrencilerin kendi mutfaklarına özgü lezzetleri, Türk öğrencileri tarafından beğenildi.

Gümüşhane Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı, yapılan mezuniyet töreniyle sona erdi. Üniversitede öğrenim gören 70 farklı ülkeden 1062 öğrenci, ülkelerinin yöresel yemeklerini tanıtması için kültür şöleni etkinliği düzenlendi. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikle, kollarını sıvayan uluslararası öğrenciler, kurulan stantlarda yöresel kıyafetleriyle, hünerlerini sergiledi; ülkelerine özgü yemekleri, beğeniye sundu. Yöresel danslarıyla mezuniyet coşkusu yaşayan yabancı öğrencilerin yaptığı, `İran şerbeti´, `Kamerun Ndolesi´ ve `Kongo Fıstık Ezmeli Tavuk´ gibi lezzetler, Türk öğrenciler ve akademisyenlerden tam not aldı.

Yemeklerin tadına bakan Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Sümbül Öci, "Yabancı arkadaşlarımız çok sıcakkanlılar. Sınıf arkadaşımız İranlı ve şerbet yapmış. Onların ikramlarından tattık; harika olmuş, tatları çok güzel" dedi.

Öğrencilerden Buse Demirci, "Farklı ülkelerin yörelerini tandık. Onlara destek olmak için geldik. Yöresel yemeklerinden ikram ettiler. Onları tadına baktık. Gayet güzeldi" diye konuştu.

Kamerunlu Nadjad Hamadou da "Burada güzel bir festival, farklı yemekler, yöresel kıyafetler var. Farklı ülkelerden arkadaşlarımızla, kaynaştık" ifadelerini kullandı.

Fildişili Muhammet Bautar ise "Ülkemizin tanıtımını yapıyoruz. Bizim kültürümüzde balık yemekleri çok yapılıyor. Bugün de balık yemekleri yaptık. Yöresel türkülerimizi söyleyip dans ettik" dedi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2023-06-17 15:14:16



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