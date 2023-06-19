Hafif ticari araç, ineğe çarptı: 3 yaralı

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Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANETrabzon kara yolunda hafif ticari araç, alt geçitte önüne çıkan ineğe çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, inek öldü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gümüşhane-Trabzon kara yolundaki Kürtün alt geçidinde meydana geldi. Torul ilçesine giden Aydın Şakir Şeker idaresindeki 61 KP 950 plakalı hafif ticari araç, alt geçitte aniden önüne çıkan ineğe çarptı. Kazada hasar gören aracın sürücüsü Şeker ile yanındaki Zehra A. ve Feride Ş. yaralandı, inek ise öldü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İnek alt geçitten alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2023-06-19 13:57:56



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