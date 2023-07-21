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        Halat kopunca çekilen minibüs pazara girdi: 3 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:47
        Halat kopunca çekilen minibüs pazara girdi: 3 yaralı

        Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)-GÜMÜŞHANE-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda düzenlenen 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği'nde yamaçta arızalanan minibüs halatla çekilmek istendi. Halatın kopması sonucu kontrolden çıkıp, pazar alanına giren minibüsün çarptığı 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan, deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada yoğun katılımla gerçekleştirilen geleneksel 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği'nde eğimli yamaçta çimenlik alanda bulunan 61 AGG 757 plakalı minibüs arızalanınca, halata bağlandığı diğer araçla çekilmek istendi. Bu sırada halatın kopması sonucu kontrolden çıkan minibüs, yaylada kurulan pazara girdi. Bu sırada pazarda bulunan Nursima Dural (14), D.Ö. ve Ç.D., minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Tedbir amaçlı yaylada bulunan 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne tedaviye alınan yaralılardan Nursima Dural'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR

        2023-07-21 14:46:17

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