Midibüste 'yan baktın' kavgası kamerada; 1 yaralı GÜMÜŞHANE'deözel halk midibüsünde 'yan baktın' tartışmasında üniversite öğrencisi A.B. (20), lise öğrencisi O.A.C.'nin (17) boğazını sıkıp, sırtından bıçakla yaraladı. A.B. gözaltına alınırken, o anlar, araç kamerasına yansıdı.

GÜMÜŞHANE'deözel halk midibüsünde 'yan baktın' tartışmasında üniversite öğrencisi A.B. (20), lise öğrencisi O.A.C.'nin (17) boğazını sıkıp, sırtından bıçakla yaraladı. A.B. gözaltına alınırken, o anlar, araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde özel halk midibüsünde meydana geldi. Midibüste ayakta duran öğrenciler arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Üniversite öğrencisi A.B., lise öğrencisi O.A.C.'nin boğazını sıktı; taraflar birbirine girdi. Sürücü aracı durdururken, A.B. bu kez O.A.C.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Yolcular polise haber verdi. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralı öğrenci Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kavga anı, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ayaktaki A.B.'nin yanındaki O.A.C.'nin boğazına sarıldığı, diğer öğrencilerin de kavgaya karıştığı, yumrukların havada uçuştuğu, yolcuların da yaşadığı panik yer aldı.