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        Midibüste 'yan baktın' kavgası kamerada; 1 yaralı

        GÜMÜŞHANE'deözel halk midibüsünde 'yan baktın' tartışmasında üniversite öğrencisi A.B. (20), lise öğrencisi O.A.C.'nin (17) boğazını sıkıp, sırtından bıçakla yaraladı. A.B. gözaltına alınırken, o anlar, araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:30 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:35
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        Midibüste 'yan baktın' kavgası kamerada; 1 yaralı
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        GÜMÜŞHANE'deözel halk midibüsünde 'yan baktın' tartışmasında üniversite öğrencisi A.B. (20), lise öğrencisi O.A.C.'nin (17) boğazını sıkıp, sırtından bıçakla yaraladı. A.B. gözaltına alınırken, o anlar, araç kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde özel halk midibüsünde meydana geldi. Midibüste ayakta duran öğrenciler arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Üniversite öğrencisi A.B., lise öğrencisi O.A.C.'nin boğazını sıktı; taraflar birbirine girdi. Sürücü aracı durdururken, A.B. bu kez O.A.C.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Yolcular polise haber verdi. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralı öğrenci Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kavga anı, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ayaktaki A.B.'nin yanındaki O.A.C.'nin boğazına sarıldığı, diğer öğrencilerin de kavgaya karıştığı, yumrukların havada uçuştuğu, yolcuların da yaşadığı panik yer aldı.

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