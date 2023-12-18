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        Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 02:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 02:20
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        Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
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        VALİTANRISEVER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

        Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan saha çalışmalarında herhangi bir olumsuzluğu rastlanılmadığını açıkladı. Vali Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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