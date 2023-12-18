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        Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gümüşhane'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kelkit'te dün gece saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 23:48
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        Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gümüşhane'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kelkit'te dün gece saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

        Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 15.68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Gümüşhane'nin yanı sıra Giresun, Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurum görevlileri saha çalışması başlattı.

        Öte yandan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 01.15'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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