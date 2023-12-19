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        Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 00:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 00:20
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        Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
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        VALİTANRISEVER: OLUMSUZLUK İHBARI YOK

        Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit merkezli 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını açıkladı. Vali Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı Köyü merkezli saat 23:23´te 4.1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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