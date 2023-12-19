Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

VALİTANRISEVER: OLUMSUZLUK İHBARI YOK

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit merkezli 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını açıkladı. Vali Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı Köyü merkezli saat 23:23´te 4.1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.