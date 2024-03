Nakil hafriyatla oluşan dağda 'doğal afet' korkusu

GÜMÜŞHANE’de hastane güçlendirme çalışması kazısından çıkan 1 milyon metreküp taş ve toprağın, kamyonlarla nakledildiği Karşıyaka Mahallesi yamacında oluşturduğu dağ, 500 metre yakınındaki mahalle halkına, heyelan ve taş düşme korkusu yaşatıyor. Olası şiddetli yağışlarda heyelan riski oluşturacağı gerekçesiyle yargıya taşınan hafriyata ilişkin, hazırlanan bilirkişi raporunda “Sahada gelişigüzel bulunan kaya parçaları ve taşlar, doğal veya başka bir müdahale ile hareket ederse, can ve mal kaybına neden olması muhtemeldir” denildi. Mahalle muhtarı Arzu Ay, "Tehlikedeyiz. Erzincan’da madende yaşanan felaketin ardından insanlar daha da korkmaya başladı" dedi.Gümüşhane'de yeni devlet hastanesi binasının güçlendirme çalışması kapsamında 2019'da başlatılan kazılardan çıkan taş ve topraktan oluşan tonlarca hafriyat, kamyonlarla taşındığı Karşıyaka Mahallesi’nin üst yamacına dökülerek depolandı. Yüzde 43 eğimli alana dökülen 32 bin kamyon hafriyat, mahalle yamacında dağ oluşturdu. 1 milyon metreküp hafriyatla oluşan dağ, 500 metre yakınındaki mahalle halkına, olası şiddetli yağışların yanı sıra deprem gibi sarsıntılarda taş düşme ve heyelan endişesi yaşatıyor. Hafriyatın mahallelerine taşınmasına karşı çıkan vatandaşlar, çalışmanın durdurulması için meslek odalarıyla bir araya gelerek imza kampanyası başlattı. Muhtar Arzu Ay ve mahalleli, risk oluşturduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda da bulundu.RİSK BİLİRKİŞİ RAPORUNDASuç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada, yargıya taşınan hafriyat alanında, bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapıldı. Raporda, "Hafriyat döküm sahasının en alt kısmında taşların Gümüşhane kent merkezine doğru yuvarlanmaması için kanal şeklinde bir kazı yapıldığı, bunun dışında bir güvenlik önleminin alınmadığı ve kazının yetersiz olduğu" değerlendirmesine yer verildi. Raporunun sonuç kısmında ise "Hafriyat dökülen sahanın önünde ve üst kısmında gelişigüzel kaya parçaları bulunmaktadır. Taşların güvenli bir şekilde uygun yere gömülmesi gerekmektedir. Aksi halde taşlar doğal veya başka bir müdahale ile hareket ederse, can ve mal kaybına neden olması muhtemeldir" denildi.'ŞU ANDA TEHLİKEDEYİZ'Konuyu yargıya taşıyan Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay, yaşanacak herhangi bir doğal afetle mahallelerinin yok olacağını öne sürerek, “Burayı hafriyat döküm alanı yaptılar. Yeni yapılan Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin olduğu bölgedeki baskıyı hafifletmek için oradaki hafriyatı buraya taşıdılar. Fakat bu alanın alt tarafında, insanların yerleştiği bir bölge olduğunu düşünmediler. İnsanların yaşam alanlarını ve yaşamlarını etkileyecek bir şekilde, ayrıştırılmadan kaya dökümü yapıldı. Şu anda biz tehlikedeyiz. Erzincan’da yaşanan felaketin ardından bana sürekli telefon gelmeye başladı. ‘Arzu hanım orası ne olacak bizi kötü etkiler mi?’ diye soruyorlar. Maden afeti sonrası insanlar daha da korkmaya başladı” diye konuştu.'BU KAYALARLA CAN KORKUSU YAŞIYORUZ'Mahallenin depremlerde endişeye kapıldığını ifade eden Ay, “Antalya’da yağan yağmurların benzeri buraya yağsa biz yok oluruz. Şehir merkezine 700-800, bizim mahallemizde insanların yerleştiği alana ise 500 metre mesafe var. Yüzde 43 eğim ölçeği var ve biz halk olarak buradan korkuyoruz. Yöneticilerimizden ayrıştırılmadan Karşıyaka Mahallesi’nin üzerine dökülen bu hafriyatın kaldırılmasını istiyoruz. Erzincan’da yaşanan depremlerden de en çok etkilenen mahalle biz olduk. Geçmişte bunu yaşadık tekrar yaşayabiliriz, 'olmaz' diye bir şey yok. Bilirkişi raporunda da herhangi bir deprem ya da sarsıntı durumunda, altı sadece kaya olan üstüne toprak dökülen bu zeminin kayabileceği beyan edildi. Uzun süre yağmur yağdığında büyük bir korku yaşıyoruz. Buraya dökülen kayaların üzerini toprakla kapattılar ama biz bu kayalarla can korkusu yaşıyoruz. Bilirkişilerin görüşüne göre burada 1 milyon tonun üzerinde hafriyat olduğu belirtiliyor. Eğer biz müdahale etmeseydik daha fazlası dökülecekti" dedi.'MAHALLEMİZ TEHDİT ALTINDA'Hafriyat alanından bahçesine kayalar yuvarlandığını söyleyen Bahriye Bağbancı da “Yerlerimize çok zarar geldi. Taşlar kayalar yuvarlandı, havuzumuz vardı kırıldı, yolumuz kapandı. ‘Zararınızı karşılayacağız’ dediler. Havuzu yapabildikleri kadar yaptılar, kayaları topladılar yapılan şey o kadar. Mağduriyetimiz devam ediyor. Bu mahalle gerçekten tehdit altında eskisi gibi kar yağsa Gümüşhane’ye, sonra erise bu mahalle yok olabilir. Bu mahallede depremler hissediliyor, en son işte Erzincan’da olanlar. Aynısının burada olması muhtemel” diye konuştu.