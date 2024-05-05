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        Kahvede bıçaklandı, hastanede öldü

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, kahvede çıkan kavgada A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:05
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        Kahvede bıçaklandı, hastanede öldü
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        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, kahvede çıkan kavgada A.P.D.'nin (38) göğsünden bıçakladığı Alpaslan Yıldırım (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir kahvede meydana geldi. A.P.D. ve Alpaslan Yıldırım arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada A.P.D. tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan Alpaslan Yıldırım, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpaslan Yıldırım, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şüpheli A.P.D.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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