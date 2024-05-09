Kayıp kadın dere yatağında ölü bulundu

İlçeye bağlı Elceğiz köyünde yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Emine Güzel, öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Güzel’den haber alamayan komşuları, çevrede arama çalışması başlattı. Köy sakinlerinin aramalarında, akşam saatlerinde Mehmetli Yanı mevkisinde dere yatağında Emine Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde, 300 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtilen Güzel'in cansız bedeni, uçurumdan çıkarıldı. Güzel’in cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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