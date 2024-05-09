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        Atık toplama tesisinde sıkıştırma makinesine kaptırdığı kolu koptu

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde katı atık toplama merkezinde çalışan Osman Zorlu (39), yükleme esnasında palete sıkışan odun parçasını almak isterken, sol kolunu çöp sıkıştırma makinesine kaptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:13 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:15
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        Atık toplama tesisinde sıkıştırma makinesine kaptırdığı kolu koptu
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        GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde katı atık toplama merkezinde çalışan Osman Zorlu (39), yükleme esnasında palete sıkışan odun parçasını almak isterken, sol kolunu çöp sıkıştırma makinesine kaptırdı. Kolu kopan işçi, ambulans helikopterle Trabzon'daki hastaneye sevk edildi.

        Olay, sabah saatlerinde Kelkit-Köse kara yolu Yunus Emre Mahallesi Dörtyol mevkisinde bulunan katı atık toplama birliği merkezinde meydana geldi. Tesisten Bayburt'a götürülmek üzere TIR'a yükleme işlemi sırasında Osman Zorlu, palete sıkışan odun parçasını almak isterken, sol kolunu çöp sıkıştırma makinesine kaptırdı. Zorlu, kanlar içinde kalırken, makineyi durduran diğer çalışanların ihbarıyla tesise sağlık ekibi sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan Zorlu, ilk müdahale sonrası kopan kolu dikilmek üzere ambulans helikopterle, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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