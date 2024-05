TBB Başkanı Sağkan: Anayasa değişikliği gerekiyor

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, “Bir hukukçu olarak bana sorulacak olsa, ben mevcut anayasada değişmesi gereken kendime göre unsurları söyleyebilirim. Örneğin, yargı başlarının içerisinde yargıyı tamamen bağımsız ve tarafsız hale getirecek bazı düzenlemeler yapılması gerekir. HSK'nın yapısının değiştirilmesi gerekir. Bunun için evet, anayasa değişikliği gerekiyor” dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, sabah saatlerinde geldiği memleketi Gümüşhane’de, Gümüşhane Barosu yönetimi ile düzenlenen programa katıldı, ardından Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever’i ziyaret etti. Gümüşhane Baro Başkanı Metin Aslan ve avukatların eşlik ettiği kahvaltı programının ardından konuşan Sağkan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini anlattı. Sağkan, “Bir hukukçu olarak bana sorulacak olsa, ben mevcut anayasada değişmesi gereken kendime göre unsurları söyleyebilirim. Örneğin, yargı başlarının içerisinde yargıyı tamamen bağımsız ve tarafsız hale getirecek bazı düzenlemeler yapılması gerekir. HSK'nın yapısının değiştirilmesi gerekir. Adalet bakan yardımcısının HSK yapılanmasının içerisinden çıkartılarak siyasetin etkisinden hakimler ve savcılar kurulunun kurtulması, uzaklaştırılması ve coğrafi teminatı, hakimlik teminatını gerçek anlamda hayata geçirecek bir HSK yapılanmasını sağlamak gerekir. Bunun için evet anayasa değişikliği gerekiyor” diye konuştu.

‘HUKUKİ SÜRECİ ETKİN ŞEKİLDE TAKİP EDECEĞİZ’

Erinç Sağkan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili olarak, “Bizim her konuşmamızda bu soykırım noktasına varan katliamın, uluslararası hukukun bütün kurallarının hiçe sayıldığı bu sürecin altını çizmemiz, hatırlatmamız ve gündemde tutmamız zorunluluğu var. Çünkü on binlerce sivil yurttaşın göz göre göre katledildiği bir süreci yaşıyoruz Gazze'de, Filistin'de. Türkiye Barolar Birliği Baroları'mızla beraber bu sürece dair defalarca yaptığı açıklamalarla hem hukuki boyutu değerlendirerek uluslararası ceza hukuku ve insancıl hukuku kapsamında değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Hem de yaptığımız açıklamalarla süreçte uluslararası aktörlerin bir an evvel gecikmeksizin harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştuk. Türkiye Barolar Birliği, Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde bu sürecin artık soykırım unsuru taşıdığını ve buna ilişkin özel kastın varlığının açık delillerle ortaya konulduğunu da ifade ettik. Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde ilgili sorumluların yargılanması için yasal başvurumuzu da yaptık. Türkiye Barolar Birliği olarak bu hukuki süreci de sonuna kadar etkin şekilde takip etmeye devam edeceğiz” dedi.