Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de terör örgütü HTŞ/FEC/ENC'ye operasyon: 6 gözaltı

        GÜMÜŞHANE'de silahlı terör örgütü 'HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:44 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de terör örgütü HTŞ/FEC/ENC'ye operasyon: 6 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÜMÜŞHANE'de silahlı terör örgütü 'HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 66 bin 200 TL, 31 bin 10 Euro, 300 dolar ile 11 çeyrek altının da ele geçirildiği operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

        Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'HTŞ/FEC/ENC' silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 6 şüphelinin ikametine eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında, şüpheliler M.Ş., A.G., F.K., E.T., A.E. ve V.K. gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında ise çok sayıda dijital materyal, çeşitli mahkemelerce toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ile 66 bin 200 TL, 31 bin 10 Euro, 300 dolar, 11 çeyrek altın ve 1 gram altın ele geçirildi. Şüpheliler tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edilirken, operasyon anları da polis kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Sınıf öğretmeni darbedildi
        Sınıf öğretmeni darbedildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'de terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı; olay k...
        AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı; olay k...
        Tasarım okuyan iki kız kardeşin hedefi babalarının atölyesini yeniden faali...
        Tasarım okuyan iki kız kardeşin hedefi babalarının atölyesini yeniden faali...
        Gümüşhane'de uçak kazası tatbikatı yapıldı
        Gümüşhane'de uçak kazası tatbikatı yapıldı
        Akademisyenler, Beşiktaş hakkındaki kitaplarını Kulüp Başkanı Arat'a hediye...
        Akademisyenler, Beşiktaş hakkındaki kitaplarını Kulüp Başkanı Arat'a hediye...