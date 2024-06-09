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        Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırımın isabet ettiği 2 kişi öldü

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde yaylada bulunan Tülay Genç (49) ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hayvan otlatan Burak Bayraktar (24), yıldırım isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 01:12 Güncelleme: 09.06.2024 - 01:15
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        Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırımın isabet ettiği 2 kişi öldü
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        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde yaylada bulunan Tülay Genç (49) ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hayvan otlatan Burak Bayraktar (24), yıldırım isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.

        Gümüşhane'nin Kelkit'in Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu yığılan kadını hareketsiz halde gören eşinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilcelemede Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        BİR KİŞİ DE BAYBURT'TA ÖLDÜ

        Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar'a da akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemelerinde Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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