Gümüşhane'de uçuruma düşen avcı hayatın kaybetti

Olay dün gece saatlerinde merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana geldi. Mori Yaylası'nda ava çıkan Süleyman Şen, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan kayalıklara düşen Şen ağır yaralandı. Kendisinden uzun süre haber alamayan akrabaları Şen için arama çalışması başlattı. Bölgedeki arama çalışmalarında Şen'in, uçurumdaki kayalıklarda cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine adrese jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından uçurumdan çıkarılan avcının cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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