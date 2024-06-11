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        Gümüşhane'de uçuruma düşen avcı hayatın kaybetti

        GÜMÜŞHANE'de, uçurumdan düşen avcı Süleyman Şen(59) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 22:42 Güncelleme: 11.06.2024 - 22:45
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        Gümüşhane'de uçuruma düşen avcı hayatın kaybetti
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        GÜMÜŞHANE'de, uçurumdan düşen avcı Süleyman Şen(59) hayatını kaybetti.

        Olay dün gece saatlerinde merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana geldi. Mori Yaylası'nda ava çıkan Süleyman Şen, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan kayalıklara düşen Şen ağır yaralandı. Kendisinden uzun süre haber alamayan akrabaları Şen için arama çalışması başlattı. Bölgedeki arama çalışmalarında Şen'in, uçurumdaki kayalıklarda cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine adrese jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından uçurumdan çıkarılan avcının cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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