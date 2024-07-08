Gümüşhane'de etkili olan sağanak, taşkın ve sele neden oldu

GÜMÜŞHANE'de etkili olan sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında sel, su baskınları ve taşkınlar meydana geldi, cadde ve yollar göle döndü. Erzincan-Gümüşhane karayolunda sel suları nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Yağış sonrası yüksek rakımlı köylerde taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Gök gürültülü yağan ve etkisini artırarak sürdüren sağanak nedeniylme araç sürücüleri göle dönen yolda zor anlar yaşadı; trafikte aksamalar meydana geldi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde taşkınlar yaşanırken, Erzincan-Gümüşhane karayolunun Pirahmet geçişinde ise sel suları nedeniyle trafik durdu. Belediye ve karayolları ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.