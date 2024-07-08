Gümüşhane'de etkili olan sağanak, taşkın ve sele neden oldu (2)

2ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Gümüşhane'de sel, su baskınları ve taşkınlara neden olan etkili sağanak nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet köyünde çatlaklar oluşan yollarda hasar meydana geldi. Sağanağın vurduğu köyde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu kasası park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrilirken, park halindeki bir cip ise suyla dolan yolda çamura saplandı. Kaza yapan hafriyat kamyonu bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. 2 araç da hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Köy halkı ve ekiplerin bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.