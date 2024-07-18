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        Gümüşhane'de sağanak ve fırtına; çatılar uçtu, tarım arazileri zarar gördü

        GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'na ait şantiye binalarının çatıları uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:25
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        Gümüşhane'de sağanak ve fırtına; çatılar uçtu, tarım arazileri zarar gördü
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        GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’na ait şantiye binalarının çatıları uçtu.

        Köse ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak Salyazı, Oylumdere ve Altıntaş köylerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintileri olan bazı yollarda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı. Sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Kuvvetli yağış sonrası bölgede dolu ve fırtına da etkili oldu. Etkili yağışlar nedeniyle sel sularının dolduğu yüzlerce dekarlık fasulye tarlaları zarar gördü. Fırtına nedeniyle yapımı süren Gümüşhane-Bayburt Havalimanı projesinde şantiye binalarının çatıları da uçtu. Yüksek rakımlı birçok köyde taşkınlar yaşanırken, ekipler ilçede temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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