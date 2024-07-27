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        'Tavuk' kavgasında anne ve oğlunu öldüren şüpheli, 20 yıl önce de eşini öldürmüş

        GÜMÜŞHANE'de, tavukların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada yengesi Nurten Yapıcıoğlu (55) ile onun oğlu Ali Yapıcıoğlu'nu (25) tabancayla vurarak öldürüp, akrabası Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) yaralayan Ümit Yapıcıoğlu'nun (47), 20 yıl önce de Kocaeli'de eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu (23) bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:25
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        'Tavuk' kavgasında anne ve oğlunu öldüren şüpheli, 20 yıl önce de eşini öldürmüş
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        GÜMÜŞHANE'de, tavukların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada yengesi Nurten Yapıcıoğlu (55) ile onun oğlu Ali Yapıcıoğlu'nu (25) tabancayla vurarak öldürüp, akrabası Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) yaralayan Ümit Yapıcıoğlu'nun (47), 20 yıl önce de Kocaeli'de eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu (23) bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

        Olay, önceki gün, Kelkit ilçesi Alaçat köyünde meydana geldi. Ümit Yapıcıoğlu, iddiaya göre, tavukların bahçesine girmesi nedeniyle yengesi Nurten Yapıcıoğlu ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ümit Yapıcıoğlu tabancayla ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği Nurten Yapıcıoğlu ile araya girmeye çalışan oğlu Ali ve akrabası Kadir Yapıcıoğlu yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde Nurten Yapıcıoğlu ve oğlu Ali Yapıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Kadir Yapıcıoğlu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Yapıcıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan Ümit Yapıcıoğlu, sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anne ve oğlunun Alaçat köyündeki cenazesine, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve çok sayıda kişi katılıp, aile üyelerine taziyede bulundu. Nurten Yapıcıoğlu ve oğlu Ali Yapıcıoğlu, köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına toprağa verildi.

        Cinayete ilişkin kapsamlı soruşturma sürerken, Ümit Yapıcıoğlu'nun, 2004'te de Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu, aralarında çıkan tartışmada defalarca bıçaklayıp öldürdüğü, hükümlü bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu ortaya çıktı.

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        Galeri

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