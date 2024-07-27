'Tavuk' kavgasında anne ve oğlunu öldüren şüpheli, 20 yıl önce de eşini öldürmüş

GÜMÜŞHANE'de, tavukların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada yengesi Nurten Yapıcıoğlu (55) ile onun oğlu Ali Yapıcıoğlu'nu (25) tabancayla vurarak öldürüp, akrabası Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) yaralayan Ümit Yapıcıoğlu'nun (47), 20 yıl önce de Kocaeli'de eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu (23) bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, önceki gün, Kelkit ilçesi Alaçat köyünde meydana geldi. Ümit Yapıcıoğlu, iddiaya göre, tavukların bahçesine girmesi nedeniyle yengesi Nurten Yapıcıoğlu ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ümit Yapıcıoğlu tabancayla ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği Nurten Yapıcıoğlu ile araya girmeye çalışan oğlu Ali ve akrabası Kadir Yapıcıoğlu yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde Nurten Yapıcıoğlu ve oğlu Ali Yapıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Kadir Yapıcıoğlu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Yapıcıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.