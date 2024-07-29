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        Heyelan sonrası 200 yıllık olduğu tahmin edilen insan kafatası ile kemikler bulundu

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde heyelan sonrası insana ait kafatası ve kemikler bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:59 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:05
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        Heyelan sonrası 200 yıllık olduğu tahmin edilen insan kafatası ile kemikler bulundu
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        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde heyelan sonrası insana ait kafatası ve kemikler bulundu. İlk incelemelerde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen kemikler, hastane morguna kaldırıldı.

        İlçeye bağlı İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkisinde gezintiye çıkan Nihat Zeyrek, kırsal alanda insana ait kafatası ve bazı kemikler fark edince durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, kafatası ile kemiklerin sağanak sonrası yamaç alanda meydana gelen heyelan sonrası ortaya çıktığını tespit etti. İlk incelemelerde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen kemikler, ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kemiklerden alınan numuneler de kapsamlı inceleme için adli tıp kurumuna gönderildi.

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        Galeri

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