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        Hayvanlarını otlatırken domuz saldırısında yaralandı

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde hayvanlarını otlatırken domuz saldırısına uğrayan Yaşar Bektaş, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:20 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:25
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        Hayvanlarını otlatırken domuz saldırısında yaralandı
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        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde hayvanlarını otlatırken domuz saldırısına uğrayan Yaşar Bektaş, yaralandı.

        Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Babakonağı köyünde meydana geldi. Köyde büyükbaşlarını otlatan Yaşar Bektaş, ormanda karşısına çıkan ve değnekle uzaklaştırmak istediği domuzun, saldırısında uğradı. Göğüs bölgesinden aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalan Bektaş, yaralanırken, domuz da bölgeden uzaklaştı. Ailesi tarafından Kelkit Devlet Hastanesi’ne götürülen Bektaş, tedaviye alındı. Bektaş’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi

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