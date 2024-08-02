Bakan Memişoğlu: İnsanların bize değer vermesini ve saygı duymasını istiyoruz

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz sağlıkçılar insanları yaşatmak ve onlara iyilik etmek için çaba harcıyoruz. O nedenle de insanların bize değer vermesini ve saygı duymasını da istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt ziyareti sonrası Gümüşhane'ye geldi. Memişoğlu,, Gümüşhane Valiliği, Toplum Sağlığı Merkezi, AK Parti, MHP İl Başkanlığı ile Gümüşhane Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, ziyaret sonrası esnafı gezerek, selamlaştı. Ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret eden Bakan Memişoğlu, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.