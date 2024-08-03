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        Şenlik dönüşü koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

        GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, katıldığı şenlikten evine döndüğü sırada koluna yorgun mermi isabet eden Emine Bulut (50) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 17:47 Güncelleme: 03.08.2024 - 17:50
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        Şenlik dönüşü koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
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        GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde, katıldığı şenlikten evine döndüğü sırada koluna yorgun mermi isabet eden Emine Bulut (50) yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Güvende Yaylası'nda meydana geldi. Yayladaki evinde yaşayan Emine Bulut, kızı Azra ile şenliğe katıldı. Şenlik sonrası kızıyla yürüyerek yayla evine giden Bulut'un koluna yorgun mermi isabet etti. Kanlar içerisinde yere düşen kadının yardımına koşanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın, ambulansla Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri silahın kim tarafından ateşlendiğini tespit etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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