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        Hafif ticari araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

        GÜMÜŞHANE'de kontrolden çıkıp, dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan Güngör Gürbüz (58) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 22:45 Güncelleme: 20.08.2024 - 22:50
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        Hafif ticari araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
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        GÜMÜŞHANE'de kontrolden çıkıp, dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan Güngör Gürbüz (58) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Arzularkabaköy beldesinin Fındıklı mevkisinde meydana geldi. Asım Gürbüz (62) idaresindeki 29 AE 335 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen aracın sürücüsü Asım Gürbüz ile araçta bulunan Güngör Gürbüz ile Ömer Asaf Gürbüz (7), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güngör Gürbüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 2 yaralanın, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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