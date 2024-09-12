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        DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 14

        1)AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Zeytindalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın (33) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan annesi Döndü Çapan ile Isparta'da oturan eşi Makbule Çapan'a acı haber verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 00:11 Güncelleme: 12.09.2024 - 00:11
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        DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 14
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        1)AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        Zeytindalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın (33) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan annesi Döndü Çapan ile Isparta'da oturan eşi Makbule Çapan’a acı haber verildi. Şehidin Dinar’daki annesinin evi ile Isparta’da eşinin oturduğu eve Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan’ın birkaç hafta önce eşi ile 2 çocuğunu İstanbul’dan Isparta’ya taşıdığı ve buradaki eve yerleştikleri öğrenildi. Şehidin babasının ise 2022 yılında vefat ettiği kaydedildi.

        Görüntü Dökümü

        ----------------------

        - Şehidin Isparta’daki evinden dış plan görüntü

        - Şehidin Isparta’daki evinden genel görüntü

        HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER- Ali ÇEVİKBAŞ/AFYONKARAHİSAR-ISPARTA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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