DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 14
1)AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Zeytindalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın (33) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan annesi Döndü Çapan ile Isparta'da oturan eşi Makbule Çapan'a acı haber verildi.
1)AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Zeytindalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın (33) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan annesi Döndü Çapan ile Isparta'da oturan eşi Makbule Çapan’a acı haber verildi. Şehidin Dinar’daki annesinin evi ile Isparta’da eşinin oturduğu eve Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan’ın birkaç hafta önce eşi ile 2 çocuğunu İstanbul’dan Isparta’ya taşıdığı ve buradaki eve yerleştikleri öğrenildi. Şehidin babasının ise 2022 yılında vefat ettiği kaydedildi.
Görüntü Dökümü
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- Şehidin Isparta’daki evinden dış plan görüntü
- Şehidin Isparta’daki evinden genel görüntü
HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER- Ali ÇEVİKBAŞ/AFYONKARAHİSAR-ISPARTA,
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