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        Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi yaralı

        GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Kaptanoğlu (83) hayatını kaybetti, eşi Kadun Kaptanoğlu (82) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 23:57 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:00
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        Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi yaralı
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        GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Kaptanoğlu (83) hayatını kaybetti, eşi Kadun Kaptanoğlu (82) yaralandı.

        Kaza ilçeye bağlı Topucak Yaylası'nda meydana geldi. Osman Kaptanoğlu idaresindeki 28 RA 888 plakalı kamyonet, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kontrolden çıkarak 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Kadun Kaptanoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tirebolu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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