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        Elektrik akımına kapılan beton mikseri operatörü öldü

        GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde inşaatta beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan mikser operatörü Ömer Alper (36), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:45
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        Elektrik akımına kapılan beton mikseri operatörü öldü
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        GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde inşaatta beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan mikser operatörü Ömer Alper (36), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökçeler köyünde meydana geldi. Köyde özel firma tarafından yapımı süren inşaatta, mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu mikser operatörü Ömer Alper, akıma kapıldı. Alper ağır yaralanırken, işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrik hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından müdahalede bulunulan Ömer Alper, Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alper, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı inşaat firması yetkilileri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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