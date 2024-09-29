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        Yoldan çıkan kamyonet, 70 metreden yuvarlandı: 2 ölü

        GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde kamyonetin yoldan çıkıp yaklaşık 70 metre yuvarlandığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:07 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:10
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        Yoldan çıkan kamyonet, 70 metreden yuvarlandı: 2 ölü
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        GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde kamyonetin yoldan çıkıp yaklaşık 70 metre yuvarlandığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yaylalı köyü mevkisinde meydana geldi. Yaylada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 28 ABY 165 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp yaklaşık 70 metre yuvarlandı. Kazayı fark edenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonetten çıkarılan Oktay Tozlu ile Muhammer Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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