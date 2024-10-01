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        Durdurulan araçtan ruhsatsız silahlar ile sikkeler çıktı

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:55
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        Durdurulan araçtan ruhsatsız silahlar ile sikkeler çıktı
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        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ele geçirildi.

        Kelkit ilçesi Atatürk Mahallesi Müderris Osman Efendi Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 4 mermi, ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 4 fişek, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 27 sikke, 1 yüzük, 1 demir halka, 1 broş demir halkası ve 3 demir materyal bulundu. Malzemelere el konulurken, araç sahibi A.K. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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