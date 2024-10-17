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        Gümüşhane'nin yüksekleri beyaza büründü

        GÜMÜŞHANE'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:55
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        Gümüşhane'nin yüksekleri beyaza büründü
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        GÜMÜŞHANE'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

        Soğuk hava dalgasının etkisine giren Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane’nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Artabel Gölleri, Zigana, Çakırgöl, Taşköprü, Kazıkbeli ve Kürtün ilçesindeki yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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