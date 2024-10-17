Gümüşhane'nin yüksekleri beyaza büründü

Soğuk hava dalgasının etkisine giren Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane’nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Artabel Gölleri, Zigana, Çakırgöl, Taşköprü, Kazıkbeli ve Kürtün ilçesindeki yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı.

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