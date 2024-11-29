Kurt sürüsünün bekçi köpeğine saldırısı kamerada
GÜMÜŞHANE'de firmaya ait depodaki bekçi köpeği, köye inen kurt sürüsünün saldırısına uğradı.
GÜMÜŞHANE'de firmaya ait depodaki bekçi köpeği, köye inen kurt sürüsünün saldırısına uğradı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bölgede karla kaplanan yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü, gece saatlerinde indiği Tekke beldesinde bir firmaya ait depodaki bekçi köpeğine saldırdı. Ses üzerine kulübeden çıkan özel güvenlik görevlisi Hakkı Kocabıyık'ın müdahalesiyle sürü, bölgeden uzaklaştı. Köpeğin sırt bölgesinden yaralandığı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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