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        Kurt sürüsünün bekçi köpeğine saldırısı kamerada

        GÜMÜŞHANE'de firmaya ait depodaki bekçi köpeği, köye inen kurt sürüsünün saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:41 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:45
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        Kurt sürüsünün bekçi köpeğine saldırısı kamerada
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        GÜMÜŞHANE'de firmaya ait depodaki bekçi köpeği, köye inen kurt sürüsünün saldırısına uğradı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bölgede karla kaplanan yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü, gece saatlerinde indiği Tekke beldesinde bir firmaya ait depodaki bekçi köpeğine saldırdı. Ses üzerine kulübeden çıkan özel güvenlik görevlisi Hakkı Kocabıyık'ın müdahalesiyle sürü, bölgeden uzaklaştı. Köpeğin sırt bölgesinden yaralandığı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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