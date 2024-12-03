Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        70 yaşında, buz tutan Kelkit Çayı'nda yüzüyor

        GÜMÜŞHANE'de Nihat Kurt (70), eksi 15 derece soğuk havada kısmen buz tutan Kelkit Çayı'nda yüzüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:55 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        70 yaşında, buz tutan Kelkit Çayı'nda yüzüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÜMÜŞHANE'de Nihat Kurt (70), eksi 15 derece soğuk havada kısmen buz tutan Kelkit Çayı’nda yüzüyor.

        Kelkit ilçesi Ağıl köyünde yaşayan, 19 torun sahibi Nihat Kurt, ilerleyen yaşına rağmen yaz-kış demeden yüzme tutkusundan vazgeçemediğini söyledi. Kurt, karla kaplı köyünde eksi 15 derece soğuk havada kısmen buz tutan Kelkit Çayı’na girip yüzdü. Kurt’un karla kaplı bölgede yüzdüğü anları, sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

        Son yıllarda sağlığı için soğuk suda yüzdüğünü anlatan Nihat Kurt, “Ben kendimden eminim, sağlığım için yapıyorum. Karlı havada suya girip yüzüyorum. Gençler yapmıyor. Ben torunlarıma yapmalarını söylüyorum, sadece 8 yaşındaki torunum karın içinde yuvarlanıyor. Yapmaya çalışıyor. Gençlere öneriyorum, sağlığa iyi gelir. Endişe duyan yakınlarım bana kalbimin duracağını söylüyorlar, halbuki soğuk suya girince kan daha iyi hareket eder. Bu aktivite kan akışıma iyi geliyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı
        Gümüşhane'de jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı
        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, Gümüşhane Üniversitesi'ni ziyaret etti
        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, Gümüşhane Üniversitesi'ni ziyaret etti
        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Gümüşhane'de 20 bin makaron ele geçirildi
        Gümüşhane'de 20 bin makaron ele geçirildi
        Gümüşhane'de karlı yolda arızalanan otomobildeki 4 kişilik aile kurtarıldı
        Gümüşhane'de karlı yolda arızalanan otomobildeki 4 kişilik aile kurtarıldı
        Zigana'da kayak sezonu erken başladı
        Zigana'da kayak sezonu erken başladı