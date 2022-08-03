Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, mezun olduğu liseye kütüphane yaptırdı

GÜMÜŞHANE (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, mezun olduğu Gümüşhane Lisesine kütüphane yaptırdı.

Prof. Dr. Yaşar, 40 yıl önce mezun olduğu ve 2021'de yeni binasını görmek üzere ziyaret ettiği liseye kütüphane yaptırmak isteğini yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine başlatılan çalışma sonucu liseye, Prof. Dr. Yaşar'ın desteğiyle bu yıl 6 bin kitap kapasiteli kütüphane kazandırıldı.

Türk ve dünya edebiyatı başta olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 kitabın bulunduğu ve Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar'ın adının verildiği kütüphanede Anadolu Ajansının güncel yayınları da yer alıyor.

Gümüşhane Lisesi Müdürü Fatih Demirel, AA muhabirine, okulun 2020-2021 eğitim öğretim yılında yeni binasına taşındığını söyledi.

Yeni binanın yapım ve donatım sürecinde Prof. Dr. Yaşar'ın büyük emekleri olduğunu vurgulayan Demirel, "Kendisi ayrıca Gümüşhane Lisesi Mezun ve Mensupları Derneğimizin de bir üyesi. Okulumuzu gezmişti ve buraya bir kütüphane yapılması için bağışta bulunmayı arzu etti. Biz de okul aile birliğimiz üzerinden bu süreci yürüttük. Bu yıl mayıs ayında başladı ve şu anda tamamlandı." dedi.

Demirel, kütüphaneyi meslek lisesi öğrencilerinin yaptığını ve bu süreçte öğrencilerin de istihdam edildiğini söyledi.

Kütüphanede 3 bin 500 kitap bulunduğunu ve hedeflerinin 6 binin üzerine çıkmak olduğunu ifade eden Demirel, "Güzel bir çalışma oldu. Okulumuza güzel bir kütüphane kazandırıldığını düşünüyorum. Hasan Nuri Yaşar hocamız buraya 200'e yakın kitap da gönderdi. Bundan sonra yine gönderecek. Amacımız 6 bin kitap sayısının üzerine çıkmak ve burayı öğrencilerimizin fazlasıyla istifade ettiği bir ortama dönüştürmek." diye konuştu.

Demirel, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar'a kazandırdığı kütüphane dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:

"Yine bu süreçte bu işi koordine eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Miraç Sünnetçi irtibat halinde oldular, kütüphaneyi takip ettiler ve bu kütüphaneyi kurduk, bu hale getirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de öğrencilerimize hizmet edecek. Şu anda yaz okulumuz var. Yaz okulumuzda destekleme ve yetiştirme kurslarımız var. Dolayısıyla öğrenciler gelip burada kitap okuyabiliyor, sınavlara yönelik çalışmalarını yapabiliyor. Güzel bir ortam oluştu."

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