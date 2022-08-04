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Gümüşhane'de Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Festivali başladı

AA

Gümüşhane'de Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Festivali başladı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de 25'incisi düzenlenen Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Festivali başladı.

Festival kapsamında Valilik önünden Atatürk Parkı'na kortej yürüyüşü yapıldı. Daha sonra halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, burada yaptığı konuşmada, 3 yıldır ara vermek zorunda kaldıkları festivali yeniden organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivallerin amacının şehirlerin tanıtımına katkı sağlamak, kardeşliği pekiştirmek, yörenin örf ve adetlerini tanıtmak olduğunu belirten Çimen, şehrin güzelliklerini, geleneklerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini aktardı.

Çimen, Gümüşhane'ye ve yöre insanına hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bizim tek amacımız var o da Gümüşhane'mizi daha yaşanır, daha çağdaş, daha modern bir kent haline getirmektir. Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını, zirai ürünlerini, muhteşem lezzetlerini bu etkinliklerimizde tanıtacağız. Bu tür etkinlikleri özlemiştik, şimdi ise özlemle beklediğimiz günleri yaşıyoruz. Birbirinden değerli sanatçılarımızın yer alacağı festivalimizde doyasıya eğleneceğiz. Şehrimizin bu tür etkinliklere ihtiyacı var."

Gösteri, yarışma ve etkinliklerin gerçekleştirileceği festival 7 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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