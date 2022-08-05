Gümüşhaneli güvenlik görevlisi emekliğini resim yaparak geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhaneli güvenlik görevlisi emekliğini resim yaparak geçiriyor

AA

Gümüşhaneli güvenlik görevlisi emekliğini resim yaparak geçiriyor

GÜMÜŞHANE (AA) - MUHAMMET ÇELİK - Gümüşhaneli Fikret Bozkır, emekli olduktan sonra tüm zamanını çocukluk hayali olan ressamlıkla doldurdu.

Küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyan Bozkır, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışırken bir yandan da resim yapmaya devam etti.

Hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten ünlü ressam Bob Ross'un televizyon programlarını izleyerek kendisini geliştirmeye çalışan Bozkır, görev yaptığı banka şubesinin kapatılması üzerine 1992'de ailesiyle tayin edildiği İstanbul'a yerleşti.

3 çocuk babası Bozkır, Youtube'da videolar izlemenin yanı sıra İsmet Çabuk'tan karakalem, Senan Eynullayev'den yağlı boya dersleri aldı. 2002'de emekli olunca resme daha çok yoğunlaşan Bozkır, yaptığı Yeşilçam, Hollywood yıldızları ve siyasilere ait portre çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

65 yaşındaki Bozkır, AA muhabirine, resim yapmaya 11-12 yaşlarında başladığını söyledi.

Gümüşhane'de resim konusunda kendisini pek ilerletemediğini ancak İstanbul'a gittikten sonra iyi ustalarla çalışma imkanı yakaladığını belirten Bozkır, kuru fırça ve yağlı boya tekniklerinde kendini oldukça geliştirdiğini anlattı.

Bozkır, öğreneceği daha çok teknik olduğunu vurgulayarak, "Bu işin zirvesi yok, ne kadar öğrenirsen o kadar kendini geliştirirsin." dedi.

Yazın resim malzemelerini alarak Gümüşhane'ye geldiğini ifade eden Bozkır, "Burada isteyen kardeşlerimin portrelerini yapıyorum. Kuru fırça portre, yağlı boya manzara, yağlı boya portre gibi her türlü resim yapıyorum. Hemen hemen bütün siyasilerin, Yeşilçam ve Hollywood artistlerinin, akrabaların, isteyenlerin aile fotoğraflarını, portrelerini çok yaptım." diye konuştu.

Yağlı boya, kuru fırça tekniğiyle çok sayıda resim yaptığını kaydeden Bozkır, "Yaptığım resmi eğer benzetebiliyorsam, 'Budur.' diyorsam, o kişiye hediye ediyorum. Bir resmi bitirdiğim zaman, resim güzel olunca seviniyorum." ifadelerini kullandı.

Fikret Bozkır, kendisi gibi resme ilgi duyanlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Burada resme ilgi duyan kardeşimiz olursa seve seve, para almadan bir şeyler öğretmeye çalışırım. Resim yapanlara da tavsiyem ağır ağır, dikkatli şekilde resim yapmaları. Detaylara çok dikkat etmeleri lazım. Ben detaylara çok dikkat ediyorum. Mesela yüzde bir çizgi, gözün içinde bir renk… Bunlara dikkat etmezsen resim benzemez. Bu işte olmazsa olmaz, ustadan bu işin tekniğini öğreneceksin."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane'de Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Festivali başladı
YEREL HABERLER Gümüşhane'de Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve ...
Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, mezun olduğu liseye kütüphane yaptırdı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, mezun olduğu liseye ...
Yaylada kaybolan engelli vatandaş Jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Yaylada kaybolan engelli vatandaş Jandarma tarafından ...
Bin 570 metre rakımdaki havuzda yüzmeyi öğreniyorlar
YEREL HABERLER Bin 570 metre rakımdaki havuzda yüzmeyi öğreniyorlar
Gümüşhane’de Muharrem ayı iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Muharrem ayı iftar programı düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.