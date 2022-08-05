Gümüşhane'de, Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Festivali devam ediyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de 25'incisi düzenlenen Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Festivali devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda Erzincan Belediyesi Mehter Takımı dinletisi gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Erzurum, Trabzon ve Gaziantep'ten gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Gösterilerinin ardından stant açılışında konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehrin tanıtımı ve gelişimi için önemli bir kültürel etkinliği geride bıraktıklarını belirterek, "Festivalin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Festivalin hazırlanmasında büyük emek var. Emeği geçen başta Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen olmak üzere bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise Gümüşhane'ye hizmet için çalıştıklarını kaydederek, "Hepimiz milletimize hizmetkarız. Ahmed Ziyaüddin-i Gümüşhanevi Hazretlerinin bir sözü var, 'Esas olan hizmettir. İnsan hizmet ettikçe himmete mazhar olur, izzet bulur, hem dünya hem ahiret saadetine erişir.' diye. Bizler de bunu yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve sanatçıların yer aldığı yöresel ürünler stantları gezildi. Ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcı Abdurrahman Öz, AK Parti Gümüşhane milletvekili Başkanı Hacı Osman Akgül, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile diğer belediye başkanları ve kamu kurumu yetkilileri katıldı.

Festival kapsamında yarın, çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek.

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