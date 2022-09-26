Gümüşhane'de tünel içinde koşan ayı cep telefonuyla görüntülendi

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GÜMÜŞHANE (AA) - Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki tünele giren ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Trabzon'dan Gümüşhane'ye otobüsle seyahat eden Mevlüt Murat Sünnetçi, merkeze bağlı Mescitli köyünde tünel içinde koşan ayıyı fark etti.

O anları cep telefonuyla kayda alan Sünnetçi, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Sünnetçi, gazetecilere, sabah 04.40 civarında özel bir firmaya ait otobüsle Trabzon'dan Gümüşhane'ye seyahat ettiğini söyledi.

Ön koltukta oturduğunu, otobüsün şoförüyle tünelde bir şeyin koştuğunu fark ettiklerini belirten Sünnetçi, "İlk başta ne olduğunu anlamadık. O esnada telefon elimdeydi. Ayı olduğunu anlayınca kamerayı açarak 40 saniyelik görüntü çektim. Ayıyı ürkütmemek için biraz yavaşladık. Kontrollü bir şekilde ayı tünelden çıktı." dedi.

Sünnetçi, ayının tünelden çıktıktan sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.





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