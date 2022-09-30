Gümüşhane'de kent merkezine inen ayının görüntüleri kameraya yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yiyecek bulmak için kent merkezine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gümüşhane Üniversitesinde görevli Hakan Aydın, merkeze bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde ana yol üzerinde ayı olduğunu fark etti.

Aracını park eden Aydın, ayının yolda yürüdüğü anları bir süre cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, ayının yoldan geçen araçların korna çalmasının ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

Aydın, şunları kaydetti:



"Aracımı park ederek ayının ana yol üzerinde yürüdüğü anları cep telefonuyla çektim. Ayı yoldan geçen araçların korna çalmasının ardından yoldan çıkarak Harşit Çayı'na indi. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Şehir merkezinde ayı gördüğüm için çok şaşırdım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.