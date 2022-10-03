Gümüşhane'de 12 gönüllü genç 1872 rakımda kamp kurdu

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen Çadır Kampı projesi kapsamında 12 gönüllü genç, 1872 rakımlı Altınpınar Yaylası'nda kamp düzenledi.

Altınpınar köyü sınırlarında yer alan yaylaya çıkan gençler, doğa yürüyüşü gerçekleştirerek kitap okudu. Geceyi yaylada kamp kurarak geçiren gençler, müzik dinletisi gerçekleştirerek kamp ateşi yaktı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri çadır kamplarındaki buluşmaların ilerleyen haftalarda devam edeceğini kaydetti.

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